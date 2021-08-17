Металлурги в этом году получат прибыль, но будут вынуждены направить ее на инвевстиции, – Каленков

Ценовая конъюнктура на рынках стали играет на руку украинским металлургическим компаниям, которым предстоит сложная и дорогостоящая трансформация производственных процессов на фоне глобального стремления к декарбонизации.

Об этом говорится в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".

В ближайшие годы конкуренция на глобальном рынке будет увеличиваться, и чтобы там оставаться, нужно инвестировать в эффективность. "Нашим предприятиям, чтобы остаться на экспортном рынке, нужно наращивать инвестиции, а это возможно только в том случае, если будет грамотная госполитика, которая не будет увеличивать себестоимость для наших предприятий", - сказал А. Каленков.

По его словам, украинские металлурги уже начали целый ряд проектов на сотни миллионов долларов для сохранения своих позиций. "Предприятия используют возникшие возможности и в хорошие времена инвестируют всю прибыль в увеличение эффективности и в увеличение объемов производства - чтобы пережить сложности, которые еще впереди", - резюмировал он.

Подробнее читайте в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".