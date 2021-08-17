У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова

33,7% украинцев заявили, что президент Украины Владимир Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, у 19,2% - преимущественно положительные.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины", проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа текущего года, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, у 28,7% украинцев президент Украины Владимир Зеленский вызывает в равной степени негативные и позитивные эмоции, у 13,9% ˗ не вызывает каких-то эмоций.

Если рассчитывать индекс эмоциональных оценок как разницу между долей респондентов, у которых президент вызывает положительные эмоции, и долей тех, у кого он вызывает негативные эмоции, то этот индекс по сравнению с мартом улучшился с -20,2 до -14,5.

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Кроме того, 47,5% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Владимира Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 17,6% считают, что отвечают, а 27,5% - соответствующие и не соответствующие в одинаковой мере.

Соответственно, индекс личных качеств (этот и последующие индексы рассчитывались аналогично индексу эмоциональных оценок, то есть как разница положительных и отрицательных оценок) практически не изменился: -29,0 в марте и -29,9 в июле-августе.

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