За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 127 новых случаев, - Кличко. КАРТА

В Киеве выявили за минувшие сутки 127 больных коронавирусом. Умерли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"127 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли два человека. Всего с начала пандемии в Киеве - 5263 летальных случая. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 221 402", - сообщил Кличко.

Заболели 89 женщин в возрасте от 23 до 86 лет, 34 мужчины в возрасте от 32 до 86 лет, 2 девочки 5 месяцев и 2 года и 2 мальчика 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусом, а также 51 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 88 человек. В общем коронавирус победили всего 214 177 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 21, в Святошинском - 19 и в Оболонском районе - 18 случаев", - отметил Кличко.