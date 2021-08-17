В результате обстрела российских войск погиб Артем Мазур, воин 28-й бригады. ФОТО

Вчера, 16 августа, в зоне ответственности ОТУ "Восток" в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером, погиб вблизи села Новомихайловка Донецкой области Артем Львович Мазур, 28.03.1995 года рождения, уроженец села Веселое Александрийского района Кировоградской области, старший солдат, заместитель командира боевой машины-наводчик-оператор 1-го отделения 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает Приютовская громада Александрийского района Кировоградской области, передает Цензор.НЕТ.

"16 августа в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб старший солдат, заместитель командира боевой машины, наводчик, оператор 1-го механизированного отделения 3-го механизированного батальона - Мазур Артем Львович, 28.03.1995 г.р.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз нарушили режим "тишины", - штаб ООС

Военный родом из села Веселое, был призван Александрийским РВК в феврале 2017 года.

У погибшего осталась жена и мать. Выражаем искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты. Вечная память и слава Герою!

О дате церемонии прощания будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.



