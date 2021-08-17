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Зеленский приглашен на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию Независимости Украины, - Разумков

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Зеленский приглашен на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию Независимости Украины, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил президента Владимира Зеленского на торжественное заседание парламента по случаю 30-летия принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Об этом он сообщил на брифинге в Полтавской области во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы пригласили президента обязательно, как гаранта Конституции на 24 августа… У нас в 13.00 будет торжественное заседание Верховной Рады…", - сказал Разумков.

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Отвечая на вопрос, подтвердил ли президент свое участие в этом заседании, спикер сказал, что сейчас не готов ответить.

Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    Вонючий совок и кретин...что оно устроило на аллее Небесной сотни ко дню Независимости?конечное чмо -оно и все ,кто его выбрал .
  • Nataliia Radchenko
    30-річчя країни освячує імітатор-клован-совок , це ж треб отак вляпатись в історію!!!
  • 5 копійок
    З роялем, чи без?
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