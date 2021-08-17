Зеленский приглашен на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию Независимости Украины, - Разумков
1 82332
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил президента Владимира Зеленского на торжественное заседание парламента по случаю 30-летия принятия Акта провозглашения независимости Украины.
Об этом он сообщил на брифинге в Полтавской области во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы пригласили президента обязательно, как гаранта Конституции на 24 августа… У нас в 13.00 будет торжественное заседание Верховной Рады…", - сказал Разумков.
Отвечая на вопрос, подтвердил ли президент свое участие в этом заседании, спикер сказал, что сейчас не готов ответить.