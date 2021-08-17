МИД о задержаниях крымских татар: Провокация накануне Крымской платформы
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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за обысков и задержаний в Крыму. МИД требует освободить задержанных сегодня пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД.
Украина призывает международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.
"Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", - говорится в заявлении.
Напомним, сегодня российские силовики с 4-х утра проводили обыски в 5-ти домах крымских татар на оккупированном полуострове. В итоге, российские силовики задержали пятерых татар.