Задержанные крымские татары должны быть немедленно освобождены, - Зеленский об утренних обысках в АРК

РФ снова вопиющее нарушает права человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сегодняшний обыски и задержания крымских татар, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди - освобождены", - отметил Зеленский.

По мнению главы государства, мировое сообщество должно надлежащим образом отреагировать на данное нарушения.

Как сообщалось, 17 августа российские силовики с 4-х утра проводили обыски в 5-ти домах крымских татар на оккупированном полуострове. По итогам обысков были задержаны 5 татар.

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