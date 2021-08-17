Фотограф получил 9,5 лет лишения свободы за порно с 9-летней девочкой, - прокуратура. ФОТО

Фотографа, который принуждал 9-летнюю девочку к созданию порнографических фото, Деснянский райсуд Киева приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на 3 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2021, 38-летний фотограф осуществил развратные действия в отношении 9-летней девочки, при этом принудил последнюю к созданию детской порнографии и хранил фото и видео детской порнографии.



Фото: прокуратура

По результатам предварительного расследования, обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд г. Киева по ч.2 ст. 156, ч. Ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины.

Во время судебного разбирательства, обвиняемый полностью признал вину в совершении уголовных преступлений, которые ему инкриминируются и согласился на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном порядке.

Приговором Деснянского районного суда г. Киева злоумышленник приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на 3 года.

Кроме того, информация в отношении осужденного будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.