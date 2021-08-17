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Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики

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По прогнозам, "охота" на кадры в перспективе будет только усиливаться.

"Завлекают, как могут": спрос на украинских специалистов за рубежом снова растет, говорят специалисты. Европейские фирмы по подбору кадров размещают в соцсетях все больше объявлений с "выгодными предложениями" для украинских специалистов, особое внимание начали оказывать представителям технических специальностей. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Пока – я подчеркиваю, пока что – трудовая миграция украинцев из Украины не несет большой угрозы для нашего экономического развития. Но рано или поздно люди начнут для себя выбирать возможности будущего проживания, и будут выбирать страну, в которой они захотят остаться. И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине. И вот это уже будет нести в будущем угрозу для нашего экономического развития", – предостерегает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Страны-соседи, не только Польша. Это делает Беларусь, где полмиллиона наших мигрантов, Россия, Китай забирают наши технические кадры, другие страны Азии... Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена", – объясняет Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

"Охота" на кадры в перспективе будет только усиливаться, считают аналитики. Ведь Европа существенно "стареет" и требует опытных рук. Поэтому, отмечают специалисты, Украине следует немедленно внедрять системную госполитику по противодействию "оттока мозгов". И начать можно с поддержки отечественного бизнеса, системно инвестирующего в человеческий ресурс.

Топ комментарии

  • ьля
    крепосное право решит эти и многие другие досадные недоразумения.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена

    А у нас цена в разы ниже чем предлагают там. Платить не пробовали адекватную цену за мозги? Глядишь и проблемы бы не было. Ведь все равно платить придется через какое-то время. И уже совсем другую цену тем же специалистам которые уехали и которых вы будете вынуждены выписать сюда только уже как представителей иностранных фирм.
  • Ksenia VB
    Після десятилітнього шоу кварталів, сріалів у мізки типу скоти та слуга нароту годі розраховувати на здорові мізки в цій країні.
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