На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие"

На военной базе в Афганистане оказались заблокированными украинцы, которые работали по частному военному контракту. Предложенная эвакуация через Пакистан сейчас для них неосуществима.

Об этом на условиях анонимности рассказал LIGA.net один из украинцев, который находится на этой базе, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас на базе находятся 12 украинцев, есть также заблокированные украинцы на других базах.

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"Они (талибы. - Ред.) пришли, сказали отдавать оружие. Мы сказали, что пока мы тут оружие отдавать не будем. Они нашу старую охрану прогнали, сами стали вместо нее", – рассказывает о событиях на своей базе собеседник издания.

Сейчас талибы не выпускают украинцев с базы, хотя должны были, говорит собеседник.

По его словам, заблокированные на базе украинцы вчера обратились в Министерство иностранных дел и к военному атташе с просьбой об эвакуации. "Вчера общались, наши должны выслать Ил на Пакистан, но нам предложили своим ходом до Пакистана добраться", - говорит собеседник

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Однако, по его словам, сейчас украинцы не могут самостоятельно добраться до Пакистана. "Мы со своей базы не можем выехать и до аэропорта проехать три километра. Как бы за Пакистан и говорить нечего", – объясняет он.