"Талибан" приказал бойцам не входить в опустевшие посольства в Кабуле и не останавливать посольский транспорт, - Sky News

Командование движения "Талибан" отдало приказ боевикам оставаться вне территории иностранных дипмиссий в Кабуле, которые были эвакуированы ранее/

Об этом сообщил телеканал Sky News во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Членам "Талибана" приказано на всех уровнях гарантировать, что мы не проявляем неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане", - приводит телеканал слова высокопоставленного представителя движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие"

По данным телеканала, высокопоставленный представитель движения потребовал от подчиненных соблюдать дисциплину и не только оставить в сохранности территории иностранных дипмиссий, но и не останавливать транспорт, относящийся к посольствам.

Талибы также призвали население продолжать нормальную экономическую деятельность на фоне того, что многие жители до сих пор остаются по домам.

Также смотрите: Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатления хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани. ВИДЕО

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.