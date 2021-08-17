"Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах

Янукович уверяет, что украинцы при нем жили лучше, а свободу слова якобы обеспечивали даже в тех случаях, когда она посягала на устои государственности.

Об этом говорится в обращении экс-президента Украины Виктора Януковича к соотечественникам в канун 30-летия независимости Украины, которое обнародовал пресс-секретарь его сына Юрий Кирасир, информирует Цензор.НЕТ.

Само обращение на русском языке. В нем беглый Янукович называет события 2014 года государственным переворотом.

"Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", - подчеркивает он.

Под "мягкостью", судя из обращения, Янукович подразумевает, что при нем якобы "обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности".

"Мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго- Востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза. Не думаю, что это была ошибочная политика", - говорит он.

По словам Януковича, его пребывание во власти в качестве губернатора, премьера, а в последующем – на посту главы государства "выпало на очень непростой период".

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"Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости. Да, и до 2014 года у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путем переговоров, взаимных уступок...Благодаря этому Украина демонстрировала хорошие темпы экономического роста, усиливала социальную составляющую своей внутренней политики....По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", - отметил Янукович.

"На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней", - продолжает он.

По словам Януковича, это привело "к войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов".

"Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости…", - утверждет он.

При этом Янукович уверяет, что при нем люди в Украине жили лучше.

"То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт. Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово заграницу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов", - следует из заявления Януковича.

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Также он выразил уверенность в том, что ситуация в Украине вскоре нормализируется. Для этого, по его словам, нужно "просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством".