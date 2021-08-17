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Критическая ситуация в 16 регионах. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется, - KSE о коронавирусе в Украине

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Критическая ситуация в 16 регионах. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется, - KSE о коронавирусе в Украине
Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%.

Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Эксперт сообщил, что на данный момент критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях.

Кроме того, рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Он отметил, что койки с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%.

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"Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной", - рассказал Ганиченко.

Он подчеркнул, что госпитализации уже на четверть превышают выписки.

"Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов дополнительно попадают на COVID-кровати. Для сравнения - на прошлой неделе рост был в 9%", - добавил Ганиченко.

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Топ комментарии

  • молодой рабочий
    плановое обострение..
  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    2 Критическая ситуация в 16 регионах.

    По Запорожью не вижу никакого обострения- на предприятии около 1000 пенсионеров, многие переболели,ни один не умер, а "пандемия" бушует только в СМИ.
  • юра Лонг
    Прапогандисты ковида кроме убогих страшилок не могут придумать. Но чтоб собрать конференцию кто за и против коронобесия боятся своего убожества псевдонаучного . Брехливые сыц.....ны к тому же продажные.
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