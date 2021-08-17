МИД известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане: посольство поддерживает с ними связь, - Николенко
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МИД Украины поддерживает связь с 12 гражданами Украины заблокированными на военной базе в Афганистане.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
Украинское посольство, по его словам, поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.
"МИД известно о двенадцати украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане", - сказал Николенко.
Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие".