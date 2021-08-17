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МИД известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане: посольство поддерживает с ними связь, - Николенко

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МИД известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане: посольство поддерживает с ними связь, - Николенко
МИД Украины поддерживает связь с 12 гражданами Украины заблокированными на военной базе в Афганистане.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

Украинское посольство, по его словам, поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие"

"МИД известно о двенадцати украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане", - сказал Николенко.

Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие".

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А почему МИД не вышел на связь и не помог сержанту Журавлю, когда тот умирал под пекучим солнцем? Что это за избирательная обеспокоенность такая?
  • Вадим Ильин
    А ведь будут если что кричать талибам что они русские.
  • Lev Zavago 2ac59658
    На военной базе остались военные украинцы. Талибы раздумывают (если есть чем) ,тревожная ситуация...Надо своих спасать любыми средствами.
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