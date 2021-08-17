Северная Македония высылает еще одного российского дипломата

Министр иностранных дел Северной Македонии Буйар Османи заявил, что Скопье выслал еще одного российского дипломата. Однако глава МИД страны не расскрыл подробностей почему высылают дипломата, сославшись на конфиденциальность информации.