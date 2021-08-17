Собраны подписи за проведение 23 августа внеочередного заседания Рады. Будет проголосовано постановление по Крымской платформе, - Железняк

Депутаты ВР собрали 150 подписей для проведения внеочередного заседания 23 августа текущего года.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание будет посвящено Крымской платформе.

"В рамках заседания должны проголосовать Постановление №5775 об обращении к нашим международным партнерам", - уточнил Железняк.

Как отметила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина, нардепы хотят принять обращение к ООН, Парламентской ассамблее НАТО и другим организациям.

"Будет проголосовано обращение Верховной рады по сотрудничеству в рамках Крымской платформы", - отметила она.

В частности, будет проголосовано обращение Рады к ООН, Парламентским ассамблеям НАТО, ОБСЕ, Совету Европы, Европарламенту и парламентам иностранных государств по поводу усиления сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

По предварительной информации, заседание начнется в 16:00.

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