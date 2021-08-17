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На территории Афганистана нет военнослужащих ВСУ, - замминистра обороны Маляр

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На территории Афганистана нет военнослужащих ВСУ, - замминистра обороны Маляр
На территории Афганистана нет военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся в Украину. Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет", - написала Маляр.

Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие".

В свою очередь в МИД заявили, что ведомству известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Когда уже в Украине ВСУ будут миротворчеством заниматься и отстреливать лугандонских бармалеев?
  • Анатолий К 65c6a92d
    лугандонські бармалеї на службі у Косоворотки і під його захистом.
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