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Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана

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Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана
Президент США Джо Байден поручил выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.

Об этом говорится в меморандуме, опубликованном 16 августа на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

В документе сказано, что "для национальных интересов важно предоставить помощь на сумму не более $500 млн".

Также в меморандуме указано, что данные средства должны быть направлены на удовлетворение "неотложных потребностей" беженцев, жертв конфликта и других лиц, которые подвергаются риску в результате ситуации в Афганистане.

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Топ комментарии

  • olele
    ага, і вийде отака краса

    Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 7204
  • Підлога Маккартні
    А я уже начал переживать, что им не где будет харчеваться Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана - Цензор.НЕТ 5054
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    я не розумію, що ви, кацапи, святкуєте?
    проблему у ваших кордонів?
    наркотрафік через вашу помийку?
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