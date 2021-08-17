Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден поручил выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.

Об этом говорится в меморандуме, опубликованном 16 августа на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

В документе сказано, что "для национальных интересов важно предоставить помощь на сумму не более $500 млн".



Также в меморандуме указано, что данные средства должны быть направлены на удовлетворение "неотложных потребностей" беженцев, жертв конфликта и других лиц, которые подвергаются риску в результате ситуации в Афганистане.

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