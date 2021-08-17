8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных
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Представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса провели 17 августа совместную акцию по сносу декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время в Печерском отделении полиции находятся задержанные: Брусов Данилл, Мазорчук Владимир, Усиченко Дмитрий, Прусак Руслан, Вердельман Артем, Рай Ярослав, Маленко Богдан, Марсов Кирилл.
Акцию по сносу провели совместно представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса.
Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.