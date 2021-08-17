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8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных

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8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных
Представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса провели 17 августа совместную акцию по сносу декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время в Печерском отделении полиции находятся задержанные: Брусов Данилл, Мазорчук Владимир, Усиченко Дмитрий, Прусак Руслан, Вердельман Артем, Рай Ярослав, Маленко Богдан, Марсов Кирилл.

Акцию по сносу провели совместно представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса.

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Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Свободу активистам. Они все правильно сделали!!! 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 4598 Совок не пройдет!!!
  • KharkovCity
    ментов нужно привлечь за то, что руки-крюки распускали, уволить их нахер!.
  • Герхард
    8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 2434
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