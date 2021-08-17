8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных

Представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса провели 17 августа совместную акцию по сносу декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни.