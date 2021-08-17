"Оценка ОГХК полностью соответствует лучшим международным стандартам", - советник по приватизации ОГХК

Полученная оценка предприятия - 3,7 млрд грн - не является конечной стоимостью компании.

Определение стартовой цены приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания" состоялось в соответствии с лучшими мировыми стандартами и полностью соответствует законодательству Украины. При этом полученная оценка предприятия - 3,7 млрд грн - не является конечной стоимостью компании, и может существенно возрасти во время аукциона, в частности, благодаря расширению сырьевой базы.

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Об этом в комментарии сообщил Виталий Струков, управляющий партнер компании-советника по приватизации АО "ОГХК" BDO Корпоративные финансы (BDO Corporate Finance).

"Стартовая цена 100% корпоративных прав АО "ОГХК" определена в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. В частности, была произведена оценка по методу дисконтированных денежных потоков (DCF Valuation) и по мультипликаторам аналогичных компаний (Peer Multiple Valuation). По результатам оценки всеми методами было сформировано предложение цены, которая была принята Аукционным комитетом - 3,7 млрд грн", - поделился Струков.

В ходе подготовки к приватизации стартовая цена предприятия возросла с 2,1 до 3,7 млрд грн благодаря улучшению финансовых показателей, а также расширению сырьевой базы. Несмотря на это, конечная стоимость предприятия дополнительно возрастет в ходе торгов, в частности, на это положительно повлияет получение новой лицензии на добычу руды на Селищанском месторождении в Житомирской области.

"При этом важно подчеркнуть, что 3,7 млрд грн - это именно стартовая цена. Конечная стоимость предприятия будет определена на аукционе, который пройдет на повышение с шагом в 50 млн грн. К АО "ОГХК" имеют сильный интерес несколько международных компаний, так что на аукционе мы ожидаем значительную конкуренцию. Конечная цена продажи может значительно превысить стартовую и достичь 5 млрд грн.

На прошлой неделе ОГХК была определена победителем аукциона на Селищанское месторождение титановых руд в Житомирской области. Расширение запасов дополнительно повысит привлекательность ОГХК для потенциальных покупателей. Шаг аукциона на увеличение цены по ОГХК составляет 50 млн грн, таким образом уже в первом раунде торгов расходы ОГХК на Селищанское месторождение будут компенсированы", - отметил управляющий партнер BDO Корпоративные финансы.

АО "Объединенная горно-химическая компания" входит в число крупнейших производителей титанового сырья в мире и состоит из двух филиалов - Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК. По результатам 2020 года компания получила 350 млн грн чистой прибыли - в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

АО "ОГХК" станет первым объектом крупной приватизации, аукцион назначен на 31 августа 2021 года.