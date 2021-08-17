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Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса. ФОТО

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Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса. ФОТО
Ностальгия по "советскому прошлому" в современной европейской стране выглядит, мягко говоря, неуместной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Революция Достоинства - сверхважная страница нашей истории! Герои Небесной Сотни - наши новейшие герои! Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса. Да, воплощать инсталляции, проводить съемки в исторической части города - важно для развития и продвижения украинской культуры. Но всегда, подчеркиваю, ВСЕГДА стоит учитывать, ЧТО именно и ГДЕ именно устанавливать и проводить", - заявил экс-министр.

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"Мне кажется, негативный резонанс и репутационные потери, которые были после съемок танцевальных клипов над местами расстрелов (трудно подобрать приличные слова этому) или дрифту под стенами одной из самых выдающихся мировых святынь и другие, должны были бы стать поучительным уроком. Но, нет... Люди почему-то не учатся на ошибках и не учат собственной истории. Почему? Риторический вопрос... Поэтому мы строим странные конструкции прямо на местах памяти - Аллее Героев Небесной Сотни... Что недопустимо, ведь раны от потерь здесь еще такие же болезненные. Каждый раз, проходя по Аллее, я мысленно переношусь в горячие дни наших противостояний, борьбы за Украинское Достоинство, я чувствую жар пламени и запах покрышек. Я переношусь на сцену Майдана, где мы прощались с погибшими Героями, где подкашивались ноги родителей, потерявших самое главное - ребенка, где лились слезы миллионов. Наш Майдан - это место уважения и почета. Это место зажжения свечей и тихой молитвы. Поэтому призываю каждого считаться с этим! Я также благодарен КГГА, в которой уже отреагировали на инциндент, и надеюсь, что эти конструкции оперативно будут убраны и установлены в более подходящем месте. Если такая необходимость есть... хотя, лично мне, ностальгия по "советскому прошлому" в современной европейской стране выглядит, мягко говоря, неуместной", - резюмировал Нищук.

Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 01
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 02
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 03
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 04
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 05
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 06

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные. Позже в полиции сообщили, что 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Оно манкурт без роду и без веры. Оно совок до мозга костей. Ему пох.
  • VOLVO XC 70
    Предлагаю инсталляцию Вова Дерьмак и Татаринов веревка с мылом и фонарный столб....
  • 18c49ed2
    Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 995
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