Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса. ФОТО

Ностальгия по "советскому прошлому" в современной европейской стране выглядит, мягко говоря, неуместной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Революция Достоинства - сверхважная страница нашей истории! Герои Небесной Сотни - наши новейшие герои! Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса. Да, воплощать инсталляции, проводить съемки в исторической части города - важно для развития и продвижения украинской культуры. Но всегда, подчеркиваю, ВСЕГДА стоит учитывать, ЧТО именно и ГДЕ именно устанавливать и проводить", - заявил экс-министр.

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"Мне кажется, негативный резонанс и репутационные потери, которые были после съемок танцевальных клипов над местами расстрелов (трудно подобрать приличные слова этому) или дрифту под стенами одной из самых выдающихся мировых святынь и другие, должны были бы стать поучительным уроком. Но, нет... Люди почему-то не учатся на ошибках и не учат собственной истории. Почему? Риторический вопрос... Поэтому мы строим странные конструкции прямо на местах памяти - Аллее Героев Небесной Сотни... Что недопустимо, ведь раны от потерь здесь еще такие же болезненные. Каждый раз, проходя по Аллее, я мысленно переношусь в горячие дни наших противостояний, борьбы за Украинское Достоинство, я чувствую жар пламени и запах покрышек. Я переношусь на сцену Майдана, где мы прощались с погибшими Героями, где подкашивались ноги родителей, потерявших самое главное - ребенка, где лились слезы миллионов. Наш Майдан - это место уважения и почета. Это место зажжения свечей и тихой молитвы. Поэтому призываю каждого считаться с этим! Я также благодарен КГГА, в которой уже отреагировали на инциндент, и надеюсь, что эти конструкции оперативно будут убраны и установлены в более подходящем месте. Если такая необходимость есть... хотя, лично мне, ностальгия по "советскому прошлому" в современной европейской стране выглядит, мягко говоря, неуместной", - резюмировал Нищук.













Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные. Позже в полиции сообщили, что 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни.