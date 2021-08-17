Экс-чиновнику Минобороны, закупившему на 8,7 млн грн непригодные антиснайперские системы, объявлено о подозрении, - офис ГПУ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины по факту превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст . 426-1 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"По данным следствия, бывший директор Департамента Минобороны по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими Генштаба Вооруженных Сил Украины и Минобороны, по государственному оборонному заказу осуществил закупку антиснайперских систем, которые являются непригодными для использования в Вооруженных Силах Украины. Кроме того, во время работы они имеют демаскирующие признаки, представляют угрозу для жизни и здоровья военнослужащих, которые их используют в боевой обстановке. В результате государству в лице Министерства обороны Украины нанесено более 8,7 млн грн убытков", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

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