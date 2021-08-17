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Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов

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Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов
В Афганистан 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны - выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов", - заявил он

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле.

"Периодически происходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, которые попали в такую ситуацию, но еще раз подчеркиваю - она для нас не была неожиданностью, абсоютно прогнозируемая ситуация", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Valeriy Wrx
    "Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле..."
    Переживаю за наших граждан... Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 9329
  • Elvic Vic
    Було б дуже гомерично , якщо б не було такого жаху .

    Тут Байден - презідент галактики не может "тримати під власним контролем" , але ж є якись там клову з КВН - ось він "усьо контролює" .

    Вивозити було треба до 15 серпня , коли Кабул й його аєропорт був в руках адекватних правителів , хоча й вони умовно адекватні , якщо втекли , залишивши на призволяще інтелігенцію місцеву , лікарів, вчителів , музикантів , інженерів . Ось їм куди тікати .

    Й через скілка поколінь йще з"явиться в цьому діябольському кутку світу доброволець, яких не злякається вчити в школі дівчат математиці й біології , не злякається , що його влада кине на призволяще , прийдуть бородаті підараси й почнуть різати й вішати !
  • NavigatorUR
    // ..американский и британский спецназ находятся в аэропорту Кабула. Принимаются и выпускаются только военные самолёты НАТО... Полёты гражданской авиации как в Кабуле... так и над всей территорией Афганистана запрещены. Всё управление осуществляют воздушные командные пункты Авакс барражирующие в Персидском заливе и в северной части Пакистана. Не переживайте за американцев. Они своё дело очень хорошо знают.
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