Столтенберг о ситуации в Афганистане: Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны
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"Крах" Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит, в основном, на политическом руководстве страны.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которую мы не могли ожидать", - сказал Столтенберг.
"Некоторые части афганских сил безопасности отважно сражались, но они были не способны обеспечить безопасность в стране, потому что, в конечном счете, афганское политическое руководство не смогло противостоять "Талибану", - отметил он.
Талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.