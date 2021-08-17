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Столтенберг о ситуации в Афганистане: Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны

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Столтенберг о ситуации в Афганистане: Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны
"Крах" Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит, в основном, на политическом руководстве страны.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которую мы не могли ожидать", - сказал Столтенберг.

"Некоторые части афганских сил безопасности отважно сражались, но они были не способны обеспечить безопасность в стране, потому что, в конечном счете, афганское политическое руководство не смогло противостоять "Талибану", - отметил он.

Талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    В 2008 оказались не готовы к Грузии, 2012 к Сирии, в 2014 к Украине, в 2021 к Афганистану. Может надо что-то в головах политиков чинить, в многочисленных штабах, разведчиках, аналитиках?..
  • Підлога Маккартні
    А что может преезеднту Афганистана нада было брать в руки автомат и идти в бой? Зеля тоже свалит в случае шухера первым пятки засверкают Столтенберг о ситуации в Афганистане: Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны - Цензор.НЕТ 2197
  • Панас Стець
    калька с парашенской, вонючей пропаганды.
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