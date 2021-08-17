Свыше 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав
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Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - это люди старше 60 лет. По состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 - в возрасте 60+.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
При этом подчеркивается, что такие данные указывают на то, что пожилые люди находятся в наивысшей зоне риска от коронавируса.
"Причем чем старше человек, тем выше этот риск", - следует из сообщения.
Также отмечается, что среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте старше 70 лет - 52% (28 033).
"Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 - это вакцинация", - акцентируют внимание в Минздраве.