ГБР расследует избиение активиста "Нацкорпуса" правоохранителем на Аллее Героев Небесной Сотни

Государственное бюро расследований зарегистрирует уголовное производство по факту избиения активиста "Национального корпуса" правоохранителем при задержаний на Аллее Небесной Сотни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Производство решили зарегистрировать после публикаций в СМИ о происходившем на Алее, отметили в ведомстве.

Расследование будут вести по ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, которые сопровождались насилием).

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Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса".