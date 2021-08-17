Один украинский воин ранен. Враг 5 раз нарушил перемирие, применив минометы у Водяного, - штаб ООС
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Причепиловки противник дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Водяное у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.
У поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм".