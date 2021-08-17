Домашний арест для Антоненко и обязательства для Дугарь продлили еще на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрей Антоненко до 17 октября остается под домашний арестом, Яна Дугарь – под личными обязательствами.