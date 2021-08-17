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Талибы требуют, чтобы военнослужащие США покинули Афганистан до 11 сентября

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Талибы требуют, чтобы военнослужащие США покинули Афганистан до 11 сентября
Боевики группировки "Талибан", захватившие власть в Афганистане, обещают не атаковать находящихся в стране военнослужащих США, если те выедут до 11 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.

Пресс-секретарь "Табилана" Сухаил Шахин заявил, что США должны "вывести все свои силы" до 11 сентября. Он добавил, что при соблюдении этого условия талибы обещают не нападать на американских военнослужащих.

Напомним, талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    ТЁТЯ РОЗА

    Интересно, что те, кто 20 лет хаял США за присутствие в Афганистане и те, кто сейчас хает США за уход оттуда, это одни и те же люди.
  • Олег Карпов b569f323
    Найди 10 отличий!Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 2340
  • Sergey Stolyarenko
    Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 7146
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