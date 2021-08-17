Талибы требуют, чтобы военнослужащие США покинули Афганистан до 11 сентября

Боевики группировки "Талибан", захватившие власть в Афганистане, обещают не атаковать находящихся в стране военнослужащих США, если те выедут до 11 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.

Пресс-секретарь "Табилана" Сухаил Шахин заявил, что США должны "вывести все свои силы" до 11 сентября. Он добавил, что при соблюдении этого условия талибы обещают не нападать на американских военнослужащих.

Напомним, талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.

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