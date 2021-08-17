Бутусов: Если БЭБ возглавит Мельник - значит, на конкурсе победила коррупция

Завтра правительство может принять решение о победителе конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Советник главы офиса президента Милованов протащил в финал конкурса фаворита Банковой - действующего главу Государственной фискальной службы и кадрового налогового милиционера Вадима Мельника. При этом Милованов без всяких серьезных оснований убрал самых опасных конкурентов для Мельника - аудитора НАБУ Раджами Джана, который представил грамотную и четкую программу, экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, которому не признали диплом одного из лучших университетов США, и многих других известных общественных деятелей, которые никак не были связаны с налоговой милицией", - пишет Бутусов.

По мнению журналиста, во время собеседования общение с Мельником носило "самый комплиментарный характер".

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Бутусов считает, что "Ермак дал команду, и Милованов ее выполнил".

При этом, по его мнению, конкурс на главу БЭБ состоялся очень быстро и без малейших проволочек, так как нужно было "протащить кого надо в финал". А конкурсы по избранию главного Специального антикоррупционного прокурора президент Зеленский и глава ОП Ермак заблокировали, они незаконно остановлены, считает Бутусов.

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"Думаю, для всех очевидно, что такая откровенная коррупционная схема про продавливаю ручного исполнителя с Банковой, на самом деле поставит крест на реформе БЭБ и доверии к действиям государства в сфере экономики", - подытожил главред Цензор.НЕТ.