Бутусов: Если БЭБ возглавит Мельник - значит, на конкурсе победила коррупция
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Советник главы офиса президента Милованов протащил в финал конкурса фаворита Банковой - действующего главу Государственной фискальной службы и кадрового налогового милиционера Вадима Мельника. При этом Милованов без всяких серьезных оснований убрал самых опасных конкурентов для Мельника - аудитора НАБУ Раджами Джана, который представил грамотную и четкую программу, экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, которому не признали диплом одного из лучших университетов США, и многих других известных общественных деятелей, которые никак не были связаны с налоговой милицией", - пишет Бутусов.
По мнению журналиста, во время собеседования общение с Мельником носило "самый комплиментарный характер".
Бутусов считает, что "Ермак дал команду, и Милованов ее выполнил".
При этом, по его мнению, конкурс на главу БЭБ состоялся очень быстро и без малейших проволочек, так как нужно было "протащить кого надо в финал". А конкурсы по избранию главного Специального антикоррупционного прокурора президент Зеленский и глава ОП Ермак заблокировали, они незаконно остановлены, считает Бутусов.
"Думаю, для всех очевидно, что такая откровенная коррупционная схема про продавливаю ручного исполнителя с Банковой, на самом деле поставит крест на реформе БЭБ и доверии к действиям государства в сфере экономики", - подытожил главред Цензор.НЕТ.