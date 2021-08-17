Активистов "Нацкорпуса" отпустили из полиции

Сотрудники Печерского райотдела полиции отпустили восьмерых активистов "Нацкорпуса", ранее задержанных за снос декорации на Аллее Героев Небесной сотни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Активисты, которые пришли к зданию отделения полиции, тоже уже разошлись.

"Производство против парней в полиции не открывали, никаких юридических претензий к ним на данный момент нет. В управлении они написали пояснения, после чего их отпустили", - заявили в "Национальном корпусе".

Пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко сказала в комментарии "УНН", что активисты были отпущены после допроса.

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Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса". ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.