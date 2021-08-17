В "Слуге народа" требуют реакции Офиса генпрокурора на нарушение прав детей в Закарпатской области

Чиновники Закарпатской ОГА не замечают детей с нарушениями интеллектуального развития. Пренебрегая обновленным содержанием Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 гг, местные власти закрыли все специальные школы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Павел Сушко, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый ребенок имеет право на гармоничное развитие и на образование. Это понимают все. Кроме чиновников ОГА и депутатов областного совета на Закарпатье. Действующее законодательство Украины об образовании именно на местные власти возлагает обязанности по созданию и содержание сети учреждений образования, исходя из потребностей общины. Трудно понять, чем руководствовались чиновники, одновременно ликвидируя ВСЕ существующие в Закарпатской области специальные школы для детей с нарушениями интеллектуального развития. Будто не замечая детей, которые там учились, не понимая, что резкое изменение образовательной среды негативно повлияет на психоэмоциональное состояние этих детей " , - написал он.

Нардеп уточнил, что решение о ликвидации всех специальных школ было принято без изучения потребностей детей и не учитывая, что среди них есть дети, которым просто не подходит инклюзия.

"Родители детей с ООП вынуждены в судебном порядке отстаивать право своих детей на образование. Но пока имеем вопиющую ситуацию, когда до начала учебного года осталось две недели, а родители детей до сих пор не знают, где будут учиться их дети. Местная власть просто игнорирует их обращения по обеспечению образования детям.

О какой инклюзивной среде для этих детей можно говорить, когда единственное, что им может предложить власть - это получать образование дома. Закрывая на них глаза. Не замечая их потребностей ", - написал Сушко,

Он пообещал, что правовую оценку действиям закарпатских чиновников обязательно предоставит Генеральная прокуратура, куда нардеп уже направил соответствующее обращение.

Павел Сушко также призвал местные власти не ждать результатов расследования прокуратуры и "прийти в себя, пока не случилась беда".

"Срочно восстановить право детей с нарушениями интеллектуального развития получать образование в соответствии с их потребностями", - подчеркнул он.

Заметим, статистика Закарпатской области свидетельствует о том, что в прошлом году каждому третьему ребенку, который прошел через ИРЦ, установлены нарушения интеллектуального развития разной степени.

Напомним, в конце июня народные депутаты добились от КМУ исключения спецшкол из Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 гг. Речь в частности о том, что отныне заведения специализированного образования (с критерием проживания в них более 15 воспитанников) не подлежат закрытию в период до 2026 года включительно.