Денисова обратилась к Кабмину: Вопрос суррогатного материнства требует срочного законодательного урегулирования

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от Кабинета Министров срочного принятия нормативно-правового акта в сфере репродуктивных технологий и суррогатного материнства.

Об этом омбудсмен сообщила в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 13 детей вывезены из Украины по преступней схеме, которую организовал директор одной из столичных клиник. Такую информацию сегодня обнародовала Национальная полиция Украины. По их данным, клиенты, которых находили руководителю клиники, заключали фиктивные браки с украинками и платили почти 70 тысяч долларов за каждого ребенка. Псевдосемья заказывала услугу суррогатного материнства. Затем "матери" отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии", - написала Денисова.

По словам Уполномоченного по правам человека, первопричиной совершения преступлений, жертвами которых становятся дети, является отсутствие надлежащего правового регулирования вопроса суррогатного материнства и применения других репродуктивных технологий в Украине.

Денисова напомнила, что неоднократно подчеркивала необходимость законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства в Украине, которое бы прежде всего защищало права ребенка, определяло права и обязанности родителей, а также суррогатных матерей.

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"Учитывая это, мною подготовлено письмо премьер-министру Украины относительно неотложной необходимости ускорения принятия нормативно-правового акта в сфере репродуктивных технологий и, в частности, суррогатного материнства", - написала Денисова.

Также она призвала все компетентные органы государственной власти объединить усилия для разработки комплексного механизма защиты прав ребенка.

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