Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян
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Юрий Аникеев выиграл чемпионат Европы по шашкам, который проходил в Турции, и стал двухразовым чемпионом.
Об этом сказано на сайте чемпионата, сообщает Цензор.НЕТ.
В полуфинале он обыграл представителя России Сергея Белошеева, который живет в оккупированном Крыму. В финале он победил еще одного россиянина - неоднократного чемпиона мера и Европы Александра Георгиева.
Третье место занял еще один украинец - Феликс Шепель.
На предыдущем чемпионате, состоявшемся в 2019 году, также победил Аникеев. Таким образом, впервые в истории сложилась ситуация, когда украинец дважды подряд выиграл чемпионат Европы, а также двое украинцев вошли в первую тройку призеров чемпионата.