Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, - "слуга народа" Кравчук
Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Президент уже направил письмо главе ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готово, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", - сообщила Кравчук.
Нардеп допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.
"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила "слуга народа".
Дату проведения должен объявить спикер парламента, но ожидается, что это будет 23 или 24 августа, поскольку в эти дни уже планировалось заседание Рады.
Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.
Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.
14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.