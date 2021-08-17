Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, - "слуга народа" Кравчук

Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады для рассмотрения вопроса утверждения Большого герба Украины.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент уже направил письмо главе ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готово, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", - сообщила Кравчук.

Нардеп допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.

"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе. ФОТО

Дату проведения должен объявить спикер парламента, но ожидается, что это будет 23 или 24 августа, поскольку в эти дни уже планировалось заседание Рады.

Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.

Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.