Главные новости 17 августа: скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной Сотни, украинцы в Афганистане
Скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной Сотни
Посреди мемориала погибшим героям Революции достоинства с утра поставили декорации, в том числе - отражающие быт советского времени. Позднее выяснилось, что на этом фоне должны были снимать ролик об исторических вехах, которые Украина прошла на пути к независимости. Но до съемок не дошло: декорации снесли представители "Национального корпуса". Полиция пыталась им помешать, 8 человек задержали. "Нацкорпус" заявляет об избиении одного человека при задержании, ГБР пообещало открыть дело о превышении полицейскими служебных полномочийпри задержании. Задержанных допросили и отпустили из отделения, о подозрении им не сообщали.
Украинцы в Афганистане
153 гражданина Украины просят вывезти их из Афганистана на Родину. Сегодня за ними отправился самолет. Одновременно выяснилось, что в прошлый раз украинцев вывозили из Кабула на частном рейсе, причем эта эвакуация вызвала восхищение западных дипломатов и прессы.
Тем временем стало известно, что 12 наших соотечественников заблокированы в Афганистане на военной базе. Они рассказали, что талибы прогнали старую охрану, а сами стали вместо нее. МИД знает о заблокированных украинцах и готовится их эвакуировать. Минобороны говорит, что это не военные - наших военнослужащих в Афганистане нет. Блогеры пишут, что эти украинцы - сотрудники ЧВК.
Опрос: Зеленского считают некомпетентным
Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова. Положительные эмоции президент вызывает у 19,2% украинцев, отрицательные - у 33,7%.
Кроме этого, 47,5% опрошенных считают, что качества личности Зеленского не соответствуют должности президента Украины.
Послание Януковича
Беглый экс-президент обнародовал послание к украинцам. Он рассказал, как хорошо нам всем жилось раньше, и призвал "правильно голосовать" на следующих выборах.
Крушение самолета в Подмосковье
Новейший российский самолет Ил-112В рухнул в Подмосковье. Погибли все члены экипажа - три человека, среди которых был Герой России.
Беленюк стал старшим лейтенантом и получил наградной пистолет
"Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ", - рассказали в Минобороны.