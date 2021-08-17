Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно
Свою позицию Гриценко-младший озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно верное решение относительно демонтажа на Аллее героев Небесной Сотни. Тем, кто придумал эту ерунду из ОП, должно быть стыдно", - написал он.
Гриценко считает, что "большая часть команды президента... считает Майдан государственным переворотом".
"Но мы не позволим никогда в Киеве поносить настоящий человеческой протест и память погибших героев", - подчеркнул активист.
"Татаров, Портнов, Ермак и другие, для кого это ничего не значит, со временем уйдут в забвение, а память о героях будет жить вечно", - считает Гриценко.
Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса", после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.