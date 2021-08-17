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Помощь от МВФ может постигнуть судьба средств "ковидного фонда", которые коррупционно и неэффективно потратили на асфальтирование дорог, - Загребельская

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Помощь от МВФ может постигнуть судьба средств "ковидного фонда", которые коррупционно и неэффективно потратили на асфальтирование дорог, - Загребельская
Вскоре в Украину зайдут 2,7 млрд долл. от Международного валютного фонда. В случае если эти средства будут направлены на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, мы окажемся в ситуации 2020 года, когда власть потратила половину "ковидного" фонда на асфальтирование дорог.

Об этом в своей статье для ZN.UA написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

Загребельская назвала основные риски, которые несет "Большое строительство" в украинском исполнении:

  1. Неэффективное расходование ограниченных государственных ресурсов

"Из-за дискриминационных требований тендерной документации Укравтодора и его неправомерных действий по недопущению значительного числа компаний к крупным тендерам на рынке фактически образовался картель. Ограниченное число компаний, договариваясь между собой заранее о распределении подрядов, принимают участие в аукционах и не конкурируют друг с другом. Как следствие, мы переплачиваем за ремонт или строительство километра дороги от 20 до 40%.

Из-за отсутствия эффективного и непредвзятого контроля над качеством ремонта и строительства (проектанты и технадзор часто являются компаниями — сателлитами картельщиков) существует высокий риск того, что немалая часть дорог "сойдет вместе со снегом", - пишет автор.

Также отмечается, что около 90% подрядов за прошлый год — это текущий средний ремонт, гарантийные сроки в таком случае колеблются от одного года до пяти лет. А это означает, что вложенные в эти дороги миллиарды скоро могут "вполне законно превратиться в тыкву".

При этом бюджетные средства тратятся на российский битум, американскую технику и в турецкие или китайские компании, а не  поддерживают украинскую экономику.

2. Создание новой касты "бизнесменов", которые смогут влиять на государственную политику на уровне олигархов

"За год одна лишь компания "Автомагистраль-Юг" Александра Бойко получила подрядов из бюджета более чем на 30 млрд грн. Журналисты программы "Схемы" зафиксировали ее руководителя в одном ресторане с главой бюджетного комитета депутатом партии "Слуга народа" Юрием Аристовым. Эта же компания, по сообщению самого Укравтодора, профинансировала подарок президента Зеленского многодетной семье в виде дома. Отдельные члены картеля имеют связи с мэром Одессы Геннадием Трухановым, еще одна компания — с олигархом Коломойским. Другая — с бывшим помощником нардепа от Партии регионов Шкилем. То есть, если верить словам секретаря СНБО Алексея Данилова, что олигархи — это пятая колонна в Украине, то "Большое строительство" сознательно пополняет пятую колонну новыми лицами и финансирует ее из государственного бюджета", - говорится в статье.

Как пишет Загребельская, для остальных участников рынка есть два выхода: либо идти на субподряд к картельщикам, либо закрывать бизнес. Картель превращается в монополию, обеспечивая себе влияние и власть на рынке на длительное время и вскоре сможет диктовать свои условия государству.

3. Увеличение объемов коррупционных денег в экономике

"Забрендировав "Большое строительство" фамилией Зеленского и подсев на легкие деньги, Банковая дала сигнал всем правоохранителям, что эта отрасль неприкосновенна. Поэтому расследования либо не проводятся, либо имитируются", - отмечается в статье.

По мнению автора, государство вместо того, чтобы провести несколько показательных расследований, наоборот, раскрыло над коррупционерами бронированный зонтик. Например, прокуроры в Украине так до сих пор и не смогли предъявить подозрение представителям компании "Онур", которые имеют давние отношения с Владимиром Зеленским. Хотя польские правоохранители в рамках того же уголовного дела в отношении бывшего главы Укравтодора Новака это уже сделали.

Таким образом, забрендировав "Большое строительство" фамилией Зеленского и подсев на легкие деньги, Банковая дала сигнал всем правоохранителям, что эта отрасль неприкосновенна. Поэтому расследования либо не проводятся, либо имитируются.

Загребельская предлагает ряд инструментов для борьбы с коррупцией "Большого строительства":

  • Приговоры для коррупционеров.
  • Расследование Антимонопольным комитетом Украины сговоров, наказание картельщиков, принуждение Укравтодора исключить дискриминационные "заточки" из тендерной документации и прекратить практику неправомерной дисквалификации некартельщиков. Как следствие — восстановление конкуренции на рынке за счет таких действий.

При этом она отмечает, что когда абсолютная власть в стране сосредоточена в руках одной политической силы, которая не характеризуется нулевой толерантностью к коррупции, любые инструменты борьбы с ней утопичны. "Эффективный рецепт один — лишить эту политическую силу абсолютной власти. Обратите внимание, не власти вообще, а именно абсолютной власти", - считает Загребельская.

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Топ комментарии

  • olele
    авжеж, бо мертвечук свого не впустить

    "Ще в січні 2020 року, коли Банкова заявляла, що Зеленський нібито працював в Омані, де орендував для відпочинку елітний наддорогий отель, його охороняли не лише працівник УДО, але й приватна охоронна фірма "Шторм", пов'язана з колегою Медведчука", - пише Д. Вовнянко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1191378821336461&id=100013930632694
    .
    "Історія була перебріхана провладними блогерами, коли днями авто Зеленського у супроводі автомобілів "Шторм" несподівано побачили під час заїзду на розкішну віллу Медведчука, де той відбуває нібито тяжкий для нього домашній арешт. Панічно побоюючись витоку інформації, все вирішили звалити … знову на Порошенка", - зауважив блогер.
    "Справа у тому, що контакти з кумом Путіна Медведчуком руйнують вщент образ "державника" який ретельно ліплять Зеленському. Однак такі випадки, як сьогоднішня інсталяція совка на Алеї Небесної Сотні, постійно нагадують, ким є Зеленський насправді" - наголосив Вовнянко.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Не вчи вчених ,бабло дерібанити !!!))))
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    хм.. а кто-то сомневается в этом !? об этом можно было и не говорить - это аксиома !!!
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