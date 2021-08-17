Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни, - УИНП

С аллеи героев Небесной сотни уберут временные декорации, которые поставили в процессе подготовки к 30-й годовщине Дня независимости Украины.

Об этом сообщает Украинский институт Национальной памяти, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место", - сказано в сообщении.

В УИНП пояснили, что эти конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки, которая по задумке режиссера должна была коротко показать эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

Отмечается, что временные декорации были нужны для съемок проекта.

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Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса", после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.