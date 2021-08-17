Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма"

После оккупации полуострова борец получил предложение выступать не за Украину, а за "сборную Крыма".

Об этом спортсмен рассказал в интервью Алесе Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

"За Крым предлагали выступать, представляете? За "сборную Крыма", - сказал он. И уточнил, что подобное предложение получил после оккупации Россией украинского полуострова.

По словам Беленюка, отвечать на это он не стал.

"Мне просто передали через одного борца... Для того, чтобы финансы обсуждать, нужно "клюнуть" на это предложение...", - ответил нардеп на уточняющие вопросы. Он также рассказал, что недавно россияне в соцсети предлагали ему купить футболку с его изображением на фоне карты Украины без Крыма. "Я просто потерял дар речи", - смеется Беленюк.

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