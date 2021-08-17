Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма"

6 29329
Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма"
После оккупации полуострова борец получил предложение выступать не за Украину, а за "сборную Крыма".

Об этом спортсмен рассказал в интервью Алесе Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

"За Крым предлагали выступать, представляете? За "сборную Крыма", - сказал он. И уточнил, что подобное предложение получил после оккупации Россией украинского полуострова.

По словам Беленюка, отвечать на это он не стал.

"Мне просто передали через одного борца... Для того, чтобы финансы обсуждать, нужно "клюнуть" на это предложение...", - ответил нардеп на уточняющие вопросы. Он также рассказал, что недавно россияне в соцсети предлагали ему купить футболку с его изображением на фоне карты Украины без Крыма. "Я просто потерял дар речи", - смеется Беленюк.

Смотрите: Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ. ФОТО

Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    наступает вечер с ох..ными историями Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 5389
  • Александр Александр 66da010f
    Беленюк обгадился, а теперь себе цену набивает? Хочет, чтобы его "героем " считали....Патриотов этим не купишь, а пророссийские его будут презирать ещё больше....
  • mrSmith
    Меня царицей соблазняли, но я не поддался!
    "Иван Васильевич меняет профессию"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости