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Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном"

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Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном"
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства из страны президента Ашрафа Гани именно он является законным главой государства. Он призвал оказывать сопротивление "Талибану", который захватил страну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента", - написал он в Твиттере.

По данным ВВС, Салех действительно сейчас находится в Афганистане и формирует с другими политическими лидерами коалицию, которая будет противостоять "Талибану".

Салех также ответил на речь президента США Джо Байдена, который накануне заявил, что одной из причин вывода американских войск из Афганистана была пассивность в борьбе против талибов со стороны самих афганцев.

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Салех считает, что жители Афганистана должны доказать, что ситуация в их стране не похожа на ситуацию во Вьетнаме, где поддержка США не была успешной. "В отличие от США/НАТО, мы не пали духом и видим впереди огромные возможности", - написал Салех.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Тот самый Панджшер, из которого кацаапы так и не смогли выкурить Ахмад Шаха Масуда.... А.Салех - таджик. С 1990 воевал под руководством Масуда. А.Салех - это будет серьезно !!! Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 8666
  • Stes Sava
    респект и уважуха, пора доказывать, что не зря амерский хлеб ели.
    Да и Талибы бывших правительственных солдат расстреливают не раздумывая.
    Пора сбить спесь с талибов, а и заодно с русского мира, который уже в десна целуется с "непризнанными" в России!
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    сейчас после зверств талибана к нему потянутся все кто не согласен с талибаном.. шанс есть!
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