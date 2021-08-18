ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ЦИК в Фейсбук.
"Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащую подготовку и проведение выборов. В такой ситуации решение о возможности/невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов (как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года)", - говорится в сообщении
Подчеркивается, что если будет возможно организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года, ЦИК должна принять решение о назначении выборов не позднее 21 августа 2021 года.
Таким образом ЦИК ожидает заключений от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 18 часов 19 августа.