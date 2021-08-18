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Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС, - Ляшко

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Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС, - Ляшко
Украина одна из первых стран, не входящих в ЕС, получит признание своих СOVID сертификатов.

Об этом в эфире Громадського радио сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, получит доступ, и украинский паспорт будет признан и полностью будет использоваться как и европейский сертификат на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас. Это будет сделано вот-вот ", - сказал министр.

Ляшко анонсировал пресс-брифинг 20 августа с участием Минздрава и Министерства цифровой трансформации по СOVID сертификатам.

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Топ комментарии

  • Shtolz
    Заголовок - " Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС"...Текст статьи, - "Украина одна из первых в списке третьих стран... Почувствуйте разницу...
  • Evgeny N
    Це як з обісцянками про те, що ми перші на вакцину від ковіду?
    Нічому їх життя не вчить! Репетують, рекламують щось, а потім обсираються. Нє шоб помовчати, зробити, а вже потім розповісти... Так нє! Граблі наше все! Репетують, рекламують і знову обсираються! Це шоу і "піпл хаває".... А людям за цих утирків стидно
  • Shtolz
    Совершенно верно... В большинстве голов наших сограждан не разруха, а постапокалиптический хаос и запустение... Массово проголосовать за пустейшего циркача, - это ярчайшая характеристика уровня развития населения Украины...
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