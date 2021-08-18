Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, - отметил Салливан, - но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам".
Талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов Black Hawk, которые США предоставили афганской армии.
"Эти "Черные ястребы" не были переданы талибам. Они были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться ", - сказал Салливан. Он напомнил, что президент Афганистана Ашраф Гани попросил Джо Байдена предоставить эту технику во время визита в Вашингтон.
"У президента США был выбор. Он мог не дать им вертолеты учитывая риск попадания их в руки талибов - или мог дать, надеясь, что афганские военные смогут использовать их для защиты своей страны ", - пояснил советник. Он отметил, что оба эти варианта были связаны с риском.
"В какой-то момент Соединенным Штатам следовало сказать, что афганский народ должен сам постоять за себя", - подытожил Салливан.