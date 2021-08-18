Гражданина Украины впервые будут судить за пиратство, - Офис генпрокурора

Офисом Генерального прокурора впервые в Украине направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Расследованием установлено, что в июле 2020 гражданин Украины с целью получения 500 тыс долларов США в нейтральных водах западной части Индийского океана, используя невооруженное судно иностранной охранной компании, захватил другое морское судно под флагом Маршалловых островов. Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После получения материального вознаграждения он разблокировал работу судна и покинул его", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с целью совершения этого преступления и трудоустнройства в иностранную охранную компанию, гражданиан подделал военный билет о якобы его принадлежность к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины.

Читайте: Гражданин Украины подозревается в пиратстве - захвате судна в Индийском океане, - Офис генпрокурора

Подозреваемый в пиратстве задержан, ему избрана мера пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.