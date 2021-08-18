Количество посетивших Украину туристов увеличилось на 9%

Количество туристов в Украину увеличилось на 9%. Большинство иностранцев, посетивших Украину, - европейцы, на втором месте - представители стран Азиатского региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Facebook.

"Прошлый год поставил туристическую отрасль в экстремальные условия и кардинально изменил подход туристов к выбору стран для отдыха. В то же время первое полугодие 2021 г. ознаменовался постепенным восстановлением туристистичних потоков, как для Украины, так и для мира в целом. Произошло значительное переосмысление туристических маршрутов и повышение уровня внутренних поездок во всем мире", - говорится в сообщении.

Проанализировав данные за первое полугодие 2021 г., Гостуризма отмечает рост количества посетителей Украины на 9% по сравнению со вторым полугодием 2020 года.

"За этот год мы приняли полтора миллиона человек из разных стран, однако этот показатель на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда количество иностранцев в Украине составляло 2 млн) и на 75% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, когда количество иностранных гостей достигла почти 6 млн. Наблюдаем значительный прирост посетителей за второй квартал 2021 г., их количество в 4 раза превысило количество лиц, принятых за соответствующий период 2020 года и достигла 3,4 млн", - сообщили в госагентстве.

Кроме того отмечается, что в первой половине 2021 зафиксирована положительная динамика в увеличении количества туристов из таких стран как Саудовская Аравия (их численность возросла в 40 раз, и составляет 14 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2020 году в Украину приехало всего 350 граждан), США (количество туристов возросло на 69,6% по сравнению с прошлым годом, и достигла 34 тыс.), Израиль (рост на 26%, количество туристов 26,6 тыс.), и Стран Закавказья (на 100% выросло количество Армян ( 7 тыс.), почти на 40% увеличилось количество туристов из Грузии (составляет 15,5 тыс.) и на 67% вырос показатель Азербайджана (16 тыс.). Традиционными рынками для Украины остаются Молдова (368 тыс.), Россия (198 тыс .), Румыния (109 тыс.), Беларусь (96 тыс.) и Турция (93 тыс.).

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70% иностранцев, посетивших Украину - европейцы (на 10% меньше прошлогоднего показателя), 24% - представители стран Азиатского региона (на 8% больше, чем в 2020 году), 2,8% приехали из Северной Америки и только 1,7 % - граждане Африканского континента.

"Пандемия COVID-19 сыграла решающую роль в уменьшении количества поездок за границу для людей во всем мире и, в частности, в Украине, на сегодня мы можем лишь оценивать убытки нанесенные карантинными мероприятиями за последние полтора года. Однако такая ситуация стала толчком для открытия новых туристических рынков и стремительного развития внутреннего туризма", - говорится в сообщении.

Так, в первом полугодии 2021 г. украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 млн граждан Украины. Традиционным туристическим направлением остаются такие страны, как Турция (составляет 774 тыс.) и Египет (количество туристов увеличилось на 88% и достигает 705 тыс.).

Появились новые туристические центры, куда начинают ехать все больше украинцев, например, Доминиканская Республика - рост на 238% и составляет 35 тыс. туристов, а это на 5 тыс. человек больше, чем тех, которые посетили Болгарию за аналогичный период. Среди других стран: Катар (11,5 тыс.), Мальдивы (10 тыс. посетителей, равно количеству украинцев посетивших Францию ​​за этот же период), Танзания (7 тыс. посетителей), Шри Ланка (2,5 тыс. посетителей) и т.п.

"В новой туристической реальности на первый план выходит не только стоимость тура и определенные предпочтения, но и учитываются карантин, правила въезда в страну и ситуация с распространением COVID-19", - добавили в агентстве.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: https://cutt.ly/fQVizxY . Обновление данных полученных от Государственной пограничной службы Украины происходит ежеквартально.