"Создавал угрозу безопасности полетов": истребители Великобритании перехватили российский Су-24 у берегов Румынии

Истребители Великобритании RAF Typhoon перехватили российский истребитель Су-24, который создавал угрозу полетам у берегов Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают Королевские воздушные силы Великобритании.

Инцидент произошел 17 августа над Черным морем, говорится в сообщении. Российский самолет вошел в район полетной информации Бухареста. Как и при многих вылетах военных РФ, он не предоставил план полета и не отвечал румынским диспетчерам.

Сообщается, что такое поведение создавало угрозу безопасности полетов – поэтому с базы у Констанцы были подняты два британских истребителя RAF Typhoon. Они идентифицировали самолет как российский Су-24 и отслеживали его, пока тот не покинул зону полетной информации Бухареста.

Отмечается, что российский истребитель Су-24 находился в международном авиапространстве над Черным морем и подлетел к берегам Румынии на расстояние 20 миль (около 32 км).

23 июня в Черном море произошел инцидент между британскими и российскими военными. Рколо мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".

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Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".

24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма.