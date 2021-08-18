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Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану, - Белый дом

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Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану, - Белый дом
Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Они обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности, это касается того, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам", - говорится в сообщении администрации США.

"Они договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход", - отмечается в нем.

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Топ комментарии

  • Иван Кравченко 507ed38e
    Талибы и россияне -братья по духу.Куда приходят,там сеют смерть и разруху ,безграмотность.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А ти думав вони будуть залишати свої життя?в той час як місцевому населенню пох?так не буває.воювати треба самому ніхто не буде за них і нас це робити
  • Porol ferton
    Готовьте кресла для террористов в ООН,они прямо с автоматами там теперь сидеть будут
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