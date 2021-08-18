Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану, - Белый дом
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Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Белого дома.
"Они обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности, это касается того, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам", - говорится в сообщении администрации США.
"Они договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход", - отмечается в нем.