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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 1 447 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 17 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 104, медработников - 38).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 госпитализированы - 677 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 летальных случаев - 40;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 выздоровели - 712 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 27 053 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 методом ИФА - 9 171 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 24 430 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 заболели - 2 268 666 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 198 220 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 336;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 726 235.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 14

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