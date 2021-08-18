Новости • Захват власти в Афганистане

Мы продолжим поддерживать афганский народ, - Байден

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Мы продолжим поддерживать афганский народ, - Байден
Фото: CNN
США продолжат отстаивать основные права афганского народа, в частности женщин и детей. Права человека должны быть приоритетными для внешней политики США.

Об этим накануне заявил президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Государственного департамента в Твиттере.

"Мы продолжим поддерживать афганский народ. Мы будем руководить нашей дипломатией, нашим международным влиянием и нашей гуманитарной помощью. Мы продолжим отстаивать основные права афганского народа - женщин и девочек - точно так же, как мы говорим по всему миру", - сказал Байден.

Он отметил, что права человека должны быть приоритетными для внешней политики США.

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Топ комментарии

  • Rhodesian
    Обосрался, Баайден, - теперь стой и обтекай, не размазывай какулехи.
  • Ан Мур
    в тих, кого є голова на плечах - було 5 років, щоб втекти і осісти в цивілізованих країнах. І до того було 15 років, щоб переконати своїх соплеміників зробити Афган цивілізованою країною. Не скористалися... І хто їм доктор?
  • юрий П cf937564
    с СП-2 обосрался,с Афганом-обосрался...с Ираном давно обосрался...
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