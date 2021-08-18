Мы продолжим поддерживать афганский народ, - Байден
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США продолжат отстаивать основные права афганского народа, в частности женщин и детей. Права человека должны быть приоритетными для внешней политики США.
Об этим накануне заявил президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Государственного департамента в Твиттере.
"Мы продолжим поддерживать афганский народ. Мы будем руководить нашей дипломатией, нашим международным влиянием и нашей гуманитарной помощью. Мы продолжим отстаивать основные права афганского народа - женщин и девочек - точно так же, как мы говорим по всему миру", - сказал Байден.
Он отметил, что права человека должны быть приоритетными для внешней политики США.